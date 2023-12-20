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        Karadenizli sanatçı Kamil Sönmez mezarı başında anıldı

        Türk Halk müziğinin sevilen isimlerinden Kamil Sönmez, vefatının 11. yılında mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:02
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        Karadenizli sanatçı Kamil Sönmez mezarı başında anıldı
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        Türk Halk müziğinin sevilen isimlerinden Kamil Sönmez, vefatının 11. yılında mezarı başında anıldı.

        Perşembe Belediyesince, Karadeniz türkülerini sevdiren usta yorumcu Sönmez'in ölüm yıl dönümünde, ilçenin Kozağı Mahallesi'ndeki mezarı başında anma programı düzenlendi.

        Tiyatro, sinema ve dizi filmlerde de rol alan sevilen sanatçının ailesinin yanı sıra Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan ve öğrenciler, mezara karanfil bıraktı.

        İlçe Müftüsü Mehmet Süsün'ün dua ettiği anma programında, Karadenizli sanatçı Temel Reis ise Trabzon'un Maçka ilçesinden getirdiği toprağı, Sönmez'in mezarına döktü.

        Belediye Başkanı Tandoğan, Kamil Sönmez'in ilçenin bir değeri olduğunu söyledi.

        Devlet sanatçısı da olan Sönmez'in Ordu'nun ve yörenin tanıtımında büyük emekleri olduğunu belirten Tandoğan, "Biz de ona yakışan şekilde mezar yaptık. Kamil Sönmez bizim için çok değerliydi. Bu saygıyı ona göstermemiz gerekiyordu." dedi.

        Tandoğan, Kamil Sönmez'i nesiller boyu anmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

        Temel Reis de arkadaşı Kamil Sönmez'i anmaya geldiğini ifade ederek, "Allah kabrini nur, mekanını cennet eylesin." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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