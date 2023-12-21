Ordu'da güreşte grup yarışmaları başladı

Ordu'da, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Güreş Gençler (B) Erkek Grup yarışmaları başladı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda, açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe katılan tüm takımlara başarılar dileyen Genç, "Ordu'da inşallah hedeflerinize ulaşmış olursunuz. Bu hedeflerin ardından sizlere Türkiye şampiyonasında başarılar diliyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun." ifadesini kullandı.

Ordu'nun yanı sıra 22 ilden katılım sağlanan organizasyon 4 gün sürecek.