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        Ordu'da kurslar sayesinde yeni kadın aşçılar yetişiyor

        Ordu'da yaşayan kadınlar, yiyecek ve içecek hizmetleri kurslarında deneyim kazanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:22 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:30
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        Ordu'da kurslar sayesinde yeni kadın aşçılar yetişiyor
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        Ordu'da yaşayan kadınlar, yiyecek ve içecek hizmetleri kurslarında deneyim kazanıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarınca (ORMEK) açılan yiyecek ve içecek hizmetleri kurslarının ilgi gördüğü belirtildi.

        Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerindeki ORMEK'lerde bu alanda açılan aşçı yardımcılığı, yaş pasta yapımı, Gaziantep mutfağı, aşçı çırağı, pastacı çırağı ve kadayıf yapımı kurslarında eğitimler verildiği aktarılan açıklamada, kursiyerlerin katıldıkları kurslarda Türk mutfağından dünya mutfağına sayısıyız türde yemek ve pasta yapımını öğrendiği kaydedildi.

        Haftanın belirli günlerinde ORMEK mutfaklarında uzman eğitmenler tarafından uygulamalı olarak eğitim alan kursiyerlerin profesyonellik kazanarak meslek edindiği ifade edilen açıklamada, belirlenen azami eğitim saatlerini tamamlayan kursiyerlerin, kurs sonunda ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgeleri almaya hak kazandığı anlatıldı.

        Açıklamada, Ordulu kadınların karalahana çorbasının, dünya mutfağından otantik yemek tariflerinin de paylaşıldığı bir platformda yayımlanan "dünyanın en kötü yemekleri" listesine alınmasını kabul etmediği vurgulanarak, "Yiyecek ve içecek hizmetleri kurslarına katılan kadınlar duruma tepki göstererek pancar çorbası yapımına ağırlık verdi. 'Bizim sofralarımızın baş tacı pancar çorbasıdır' diyen kadınlar pancar çorbasını tanıtmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler." ifadesi kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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