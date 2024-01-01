Ordu'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Ordu'da bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fatsa ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde 40 yaşındaki Hüseyin Hasgül'ün yaşadığı evden kötü koku gelmesi üzerine vatandaşlar durumu mahalle muhtarına bildirdi.

Mahalle muhtarının haber vermesi üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler,Hasgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Öte yandan yakınlarının Hüseyin Hasgül'den bir süredir haber alamadığı ve polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

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