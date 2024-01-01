Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Ordu'da bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 22:13 Güncelleme: 01.01.2024 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Fatsa ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde 40 yaşındaki Hüseyin Hasgül'ün yaşadığı evden kötü koku gelmesi üzerine vatandaşlar durumu mahalle muhtarına bildirdi.

        Mahalle muhtarının haber vermesi üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler,Hasgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Öte yandan yakınlarının Hüseyin Hasgül'den bir süredir haber alamadığı ve polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Alev alev yandı!
        Alev alev yandı!
        Netanyahu'ya şok: Yargı reformuna iptal kararı
        Netanyahu'ya şok: Yargı reformuna iptal kararı
        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Kıyıda köpek balığı paniği! 112'yi aradılar
        Kıyıda köpek balığı paniği! 112'yi aradılar
        Şehirlerarası yolcu otobüslerinde yeni dönem
        Şehirlerarası yolcu otobüslerinde yeni dönem
        Beşiktaş'ta gündem teknik direktör ve transfer!
        Beşiktaş'ta gündem teknik direktör ve transfer!
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Âşıklar yeni yıla böyle girdi
        Âşıklar yeni yıla böyle girdi
        Eski eşini ve arkadaşını yaraladı
        Eski eşini ve arkadaşını yaraladı
        Aslan'da dev operasyon!
        Aslan'da dev operasyon!
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Parmak Çocuk
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Parmak Çocuk
        Fenerbahçe transferde harekete geçti!
        Fenerbahçe transferde harekete geçti!
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!

        Benzer Haberler

        Ordu'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
        Ordu'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
        Milli wushucu Berna'nın yeni hedefi dünya şampiyonluğu
        Milli wushucu Berna'nın yeni hedefi dünya şampiyonluğu
        Hayvanları Koruma Derneği lokalinde horoz dövüştürürken yakalandılar; 36 ki...
        Hayvanları Koruma Derneği lokalinde horoz dövüştürürken yakalandılar; 36 ki...
        Kestiği ağacın altında kalınca öldü
        Kestiği ağacın altında kalınca öldü
        Ordu'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi öldü
        Ordu'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi öldü
        Hayvanları koruma derneği lokalinde horoz dövüştüren 36 kişiye para cezası...
        Hayvanları koruma derneği lokalinde horoz dövüştüren 36 kişiye para cezası...