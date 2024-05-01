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        Ordu'da sporculara malzeme desteği yapıldı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Altınordu Durugöl Spor Kompleksi'nde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezinde eğitim gören sporculara spor malzemesi desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 13:06 Güncelleme: 01.05.2024 - 13:09
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        Ordu'da sporculara malzeme desteği yapıldı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Altınordu Durugöl Spor Kompleksi'nde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezinde eğitim gören sporculara spor malzemesi desteğinde bulundu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, sporculara malzemelerini teslim ettikten sonra yaptığı açıklamada, yatırımların hepsinin ülkenin geleceği için yapıldığını belirterek, "Sporcularımız ne kadar güçlü olursa, ne kadar bayrağımızı yukarı kaldırırsa bu ülkenin geleceği de o kadar güçlü olacaktır." dedi.

        Genç, şunları kaydetti:

        "Onun için bu imkanları çok iyi değerlendirmeniz gerekmektedir. Ülkemize ve milletimize sahip çıkın, biz sadece şampiyon istemiyoruz, biz sportif başarının yanında ahlaklı, vatanını, milletini seven, değerleri ile gurur duyan ve onları yaşatan bir nesil istiyoruz. Bizlere bu imkanları sunan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Ordu Valimiz Sayın Muammer Erol'a teşekkür ederim."

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