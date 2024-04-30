Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

S.K uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Otomobilde yapılan aramada 7 kilo 227 gram uyuşturucu elde edilebilen kimyasal hammaddesi ile 20 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, bir süre devam eden kovalamacanın ardından aracı durdurdu.

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