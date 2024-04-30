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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:48 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:48
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünye ilçesinde şüphelendikleri bir otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

        Ekipler, bir süre devam eden kovalamacanın ardından aracı durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 7 kilo 227 gram uyuşturucu elde edilebilen kimyasal hammaddesi ile 20 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.K. (43), B.B.B. (24) ve M.A. (26), emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

        S.K uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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