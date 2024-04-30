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        Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da yapılacak

        Türkiye Judo Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:33 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:33
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        Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da yapılacak
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        Türkiye Judo Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da düzenlenecek.

        Ordu Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç, yaptığı yazılı açıklamada, 81 ilden 1500'e yakın sporcu, antrenör ve hakemin katılımı ile gerçekleşecek şampiyonanın 3-5 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını belirtti.

        Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonaya ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Genç, şunları kaydetti:

        "Bu güzel organizasyonun Ordu ilimizde yapılmasına vesile olan kıymetli hemşehrimiz Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir köşesinden katılım sağlayacak sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize mücadelelerde başarılar diliyorum. Tüm Orduluları sporcularımızı izlemeye ve onları desteklemeye davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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