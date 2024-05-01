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        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 00:33 Güncelleme: 01.05.2024 - 00:33
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        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Ünye Devlet Sahil Yolu Gölevi Mahallesi mevkisinde, Hüseyin Keskiner yönetimindeki 05 AB 292 plakalı otomobil ile Ali Osman Candemir idaresindeki 52 AAB 694 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki Deniz Fatih Çalık, Yaşar Ocak ve Fatma Kıncıoğlu yaralandı.

        Candemir'in kullandığı otomobilde sıkışan Kıncıoğlu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere sevk edildi.

        Ağır yaralı Fatma Kıncıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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