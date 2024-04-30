Ordu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Ordu'da, 2024 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Muammer Erol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erol, Yeni Hükümet Konağı Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, koordinasyon toplantılarının önemine işaret etti.

İlgili yatırımcı kuruluşların resmi yazışma işlemlerini beklemeden ivedilikle çalışmalarını hızlandırmaları gerektiğini belirten Erol, il genelinde tamamlanan ve yapımı devam eden yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Erol, 2024 yılı mart sonu itibarıyla ildeki kamu yatırım projesi sayısının 270 olduğunu aktararak, "Bu yatırımların toplam proje bedeli yaklaşık 46 milyar 798 milyon lira, önceki yıllar harcaması 19 milyar 936 milyon lira, yılı ödeneği 6 milyar 236 milyon lira, yıl içi harcaması ise 751 milyon liradır." ifadesini kullandı.

Projelere 20 milyar 688 milyon lira harcama yapıldığını ifade eden Erol, yatırımlarda projelerin toplam bedeline göre yüzde 44,21 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığını kaydetti.

Vali Erol, sözlerini şöyle tamamladı: