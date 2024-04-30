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        Ordu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

        ORDU'nun Ünye ilçesinde iki otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:29 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:30
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        Ordu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi tutuklandı
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        ORDU’nun Ünye ilçesinde iki otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ünye ilçesinde şüphe üzerine durdurup arama yaptıkları otomobilde 312 gram metamfetamin ile 110 ecstasy hap ele geçirdi. Ekipler, araçtaki A.U. (39) ve S.K.’yi (32) gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamanın ardından soruşturmayı genişleten ekipler, şüphelilerle hareket ettiğini tespit ettiği O.G.’yi (31) de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi’ne sevk edilen A.U., S.K. ve O.G., ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklandı.

        Öte yandan ilçede polisin ihtirana uymayan, yapılan takiple durdurulan otomobilde yapılan aramada ise 7 kilo 227 gram bonzai elde edilebilen kimyasal madde ve 20 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobildeki S.K. (43), çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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