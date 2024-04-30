Ordu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

ORDU’nun Ünye ilçesinde iki otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ünye ilçesinde şüphe üzerine durdurup arama yaptıkları otomobilde 312 gram metamfetamin ile 110 ecstasy hap ele geçirdi. Ekipler, araçtaki A.U. (39) ve S.K.’yi (32) gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamanın ardından soruşturmayı genişleten ekipler, şüphelilerle hareket ettiğini tespit ettiği O.G.’yi (31) de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi’ne sevk edilen A.U., S.K. ve O.G., ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklandı.