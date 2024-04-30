Ordu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi tutuklandı
ORDU'nun Ünye ilçesinde iki otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi, tutuklanıp cezaevine gönderildi.
ORDU’nun Ünye ilçesinde iki otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi, tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ünye ilçesinde şüphe üzerine durdurup arama yaptıkları otomobilde 312 gram metamfetamin ile 110 ecstasy hap ele geçirdi. Ekipler, araçtaki A.U. (39) ve S.K.’yi (32) gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamanın ardından soruşturmayı genişleten ekipler, şüphelilerle hareket ettiğini tespit ettiği O.G.’yi (31) de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi’ne sevk edilen A.U., S.K. ve O.G., ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklandı.
Öte yandan ilçede polisin ihtirana uymayan, yapılan takiple durdurulan otomobilde yapılan aramada ise 7 kilo 227 gram bonzai elde edilebilen kimyasal madde ve 20 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobildeki S.K. (43), çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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