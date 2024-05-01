Ordu'da otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
Ordu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ordu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
G.Y'nin kullandığı 52 FD 489 plakalı otomobil, Fatsa-Kumru kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş araziye devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan T.Y. ve E.Y. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.