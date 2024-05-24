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        Ordu'da ÇED başvuruları yerinde değerlendiriliyor

        Ordu'da gerçekleştirilmesi planlanan proje ve yatırımlar ile mevcut işletmelerin kapasite artırımı veya alan genişletilmesi süreçlerinde yapılması gereken Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuruları yerinde değerlendiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:50 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:52
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        Ordu'da ÇED başvuruları yerinde değerlendiriliyor
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        Ordu'da gerçekleştirilmesi planlanan proje ve yatırımlar ile mevcut işletmelerin kapasite artırımı veya alan genişletilmesi süreçlerinde yapılması gereken Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuruları yerinde değerlendiriliyor.

        Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Muammer Erol'un Ordu'da göreve başladığı günden bu yana İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne yapılan ÇED başvurularını, ilgili kurum yöneticileri ile yerinde görerek karar verilmesini sağladığı belirtildi.

        ÇED başvurularını yerinde görme ve değerlendirme uygulamasının bugün de devam ettiği kaydedilen açıklamada, Vali Muammer Erol'un beraberinde ilgili kurum yöneticileri ve uzmanlarla Çaybaşı, Fatsa, Çamaş ve Gürgentepe ilçelerini ziyaret giderek, ÇED başvurusunda bulunan yatırımcı ve işletmelerin taleplerini yerinde incelediği ve değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

        Açıklamada, Vali Erol'un şu değerlendirmelerine yer verildi:

        "2872 sayılı kanun kapsamında yer alan kamu ya da özel projelerde, yatırımlarda, mevcut işletmelerin kapasite artırımlarında veya alan genişletmelerinde ÇED raporu alınması gerekmektedir. ÇED raporu da ilgili kurumlarımızın yazılı görüşleri sonucu oluşturulmaktadır. ÇED sürecinde daha doğru ve sağlıklı kararlar verilebilmesi için yapılan ÇED başvurularını ilgili kurum yöneticilerimiz ve uzmanlarımızla yerinde inceliyoruz. Yapmış olduğumuz bu incelemelerden sonra da ilgili kurumlarımız görüşlerini bildiriyorlar. Böylece yapılan işlemlerde bir tereddütte mahal vermemiş oluyoruz. Bu uygulamamızı tüm ÇED başvurularında yapacağız."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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