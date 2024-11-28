Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadele amacıyla 60 bin kışlak ilaçlandı

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları kapsamında 60 bin kışlağın ilaçlandığını söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde 15 Ekim'de başlatılan kışlakların ilaçlanması çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Zararlı ile mücadelenin önemli bir parçasının da kışlakların ilaçlanması olduğunu anlatan Yılmaz, 15 ilçede çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Geçen yıl mücadele kapsamında 40 bin kışlağın ilaçlandığını dile getiren Yılmaz, bu yıl da ilaçlama yapılacak kışlak sayısının 280 bin olarak belirlendiğini aktardı. Yılmaz, 15 Ekim'de yüksek rakımlı ilçelerden başlanan ilaçlama çalışmalarına 20 Kasım itibarıyla sahil kesimdeki ilçelerde devam edildiğini belirtti.

Kahverengi kokarca zararlısının yılın bu döneminde daha fazla görüldüğü sahil kesimdeki ilçelerde çalışmanın titizlikle sürdüğüne işaret eden Yılmaz, "Şu ana kadar 60 bin kışlağın ilaçlanması yapıldı ve tamamlandı. Her geçen gün bu sayı artış gösteriyor. Kısa sürede kışlak ilaçlama çalışmalarını tamamlayacağız." dedi.