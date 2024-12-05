Ordu'da güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı

Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Erol, Valilik Salonunda düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne tayininin çıktığını anımsatarak, yeni görev yerinin hayırlı olmasını diledi.

Sürücülerin ve vatandaşların kış tedbirlerini ihmal etmemesi gerektiğini belirten Erol, hava muhalefetinin yoğun olduğu günlerde ava çıkılmaması gerektiğini de vurguladı.

Erol, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu zamana kadar yaptıkları faaliyetlere bundan sonra da aralıksız devam edeceklerinin altını çizdi.

Kişiye karşı işlenen suçların geçen yıla kıyasla yüzde 9,1 azaldığını belirten Erol, aydınlatma oranının ise yüzde 99,8'e ulaştığını kaydetti.

Mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 41,9 azaldığını dile getiren Erol, "2024 yılının ilk 11 ayında yüzde 95,5 aydınlatma oranına ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalarda hapis cezasına göre aranan 1728, ifade için aranan 1281 şahıs olmak üzere toplamda 3 bin 9 şahıs yakalanmıştır." dedi.