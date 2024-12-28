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        Ordu Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu Toplantısı yapıldı

        Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 17:09 Güncelleme: 28.12.2024 - 17:16
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        Ordu Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda, kent adına özveri ve sorumluluk üstlenmenin önemli olduğunu belirterek, konsey üyelerine başarı diledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise Ordu'nun özgül ağırlığı çok yüksek bir kent olduğuna işaret etti.

        Ordu'yu hem bölgede hem ülkede hem de dünyada sayılı kentlerden biri haline getireceklerine dikkati çeken Güler, "Bu bakımdan sizlerin yapacağı çalışmalarla bunlara ayrı bir renk katacağız. Artık siz, biz yok, biz varız. Burada olmayanları da buranın üyesi sayıyoruz. Kimde bir fikir, bir proje varsa, eleştirisi varsa hepsinin başımızın üstünde yeri var." değerlendirmesinde bulundu.

        Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Caner Can da konseyde çalışmak ve üretmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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