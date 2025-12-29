Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda hedef ligin ikinci yarısına iyi başlamak

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, ligin ikinci yarısına yeni transferlerle iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:45 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda hedef ligin ikinci yarısına iyi başlamak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, ligin ikinci yarısına yeni transferlerle iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

        Akkuş Belediyespor'un menajeri Soner Efil, AA muhabirine, ligin ilk yarısını istedikleri şekilde bitiremediklerini söyledi.

        Ligin ikinci yarısına Spor Toto maçıyla başlayacaklarını ifade eden Efil, devre arasında takıma yeni takviyeler yapacaklarını dile getirdi.

        Başantrenör Kerem Eryılmaz ile yolların ayrıldığını ve yeni antrenörün Mehmet Akif Gürgen olduğunu hatırlatan Efil, "Başantrenörümüzün raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayacağız. Akkuş Belediyespor'u ligde tutmak için çalışacağız. Camiamıza ve taraftarlarımıza bunun sözünü veriyoruz." diye konuştu.

        Soner Efil, ligde ikinci yarının 11 Ocak'ta başlayacağını, bu tarihe kadar takımdaki tüm eksikliklerin giderileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Türkiye'de yağışlı gün sayısı 100'den 86'ya düştü!
        Türkiye'de yağışlı gün sayısı 100'den 86'ya düştü!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Ordu'da 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
        Ordu'da 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
        Ordu'da kasap dükkanına silahlı saldırı
        Ordu'da kasap dükkanına silahlı saldırı
        Ordu'da iş yerine uzun namlulu silahla saldırı: O anlar güvenlik kamerasınd...
        Ordu'da iş yerine uzun namlulu silahla saldırı: O anlar güvenlik kamerasınd...
        Ordu'da evinin çatısına çıkarken merdivenden düşen kişi yaralandı
        Ordu'da evinin çatısına çıkarken merdivenden düşen kişi yaralandı
        Ordu'nun su geleceğine güçlü yatırım: Akören Göleti tam kapasiteye ulaştı
        Ordu'nun su geleceğine güçlü yatırım: Akören Göleti tam kapasiteye ulaştı
        Baca şapkasını değiştirmek için çıktığı çatıdan düştü; o anlar kamerada
        Baca şapkasını değiştirmek için çıktığı çatıdan düştü; o anlar kamerada