        Ordu Haberleri

        Ordu'da evinin çatısına çıkarken merdivenden düşen kişi yaralandı

        Ordu'nun Ulubey ilçesinde evinin çatısına çıkmak isteyen kişi, merdivenin kayması sonucu düşerek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 14:23 Güncelleme: 28.12.2025 - 14:23
        
        

        Alınan bilgiye göre, Çukur Mahallesi'nde yaşayan Arif Güngör, baca tamiri için çatıya çıkmak istediği sırada kullandığı merdivenin kayması sonucu yere düştü.

        Aynı zamanda mahallenin muhtarı olan Güngör, yakınları tarafından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kolunun kırıldığı tespit edilen Güngör, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Öte yandan Arif Güngör'ün düşme anı çevredeki bir eve ait güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

