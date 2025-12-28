Ordu'da evinin çatısına çıkarken merdivenden düşen kişi yaralandı

Aynı zamanda mahallenin muhtarı olan Güngör, yakınları tarafından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çukur Mahallesi'nde yaşayan Arif Güngör, baca tamiri için çatıya çıkmak istediği sırada kullandığı merdivenin kayması sonucu yere düştü.

