        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

        Ordu Üniversitesi ev sahipliğinde, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 17:50 Güncelleme: 27.12.2025 - 17:50
        Ordu'da Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Ordu Üniversitesi ev sahipliğinde, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Senato Salonu'nda düzenlenen yılın son toplantısına, ÜAK Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Rektör Prof. Dr. Orhan Baş ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        ÜAK Yönetim Kurulu Üyesi de olan Baş, kurulu üniversitelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Yılın son toplantısına ev sahipliği yapmanın üniversiteleri açısından özel bir anlam taşıdığını belirten Baş, toplantının yükseköğretim sistemi adına verimli sonuçlar ortaya koymasını diledi.

        Prof. Dr. Hüsnü Kapu ise Ordu'da, Ordu Üniversitesi'nde bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

        Kapu, yılın son toplantısında görüşülecek gündem maddelerinin hem üniversiteler hem de ülke için hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.

