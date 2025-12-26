Ordu'da İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesince, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesi Ihlamur Park'ta kurulan merkezde ilk eğitimin Ulubey Şehit Erkut Tufan İlkokulu öğrencilerine verildiği belirtildi.

Öğrencilerin, okullarında topladıkları atık pilleri teslim ederek eğitim programına katılım sağladıkları ifade edildi.

Eğitim kapsamında çocuklara sıfır atık bilinci kazandırmaya yönelik sunumlar yapıldığı, Yason Burnu'nun modellendiği sanal gerçeklik teknolojisiyle hazırlanan çevre ve geri dönüşüm toplama oyunu ile interaktif bir deneyim yaşatıldığı vurgulandı.

Eğitim sonunda programa katılan öğrencilere "çevre müfettişi" rozetleri takıldığı ve çeşitli hediyeler verildiği kaydedildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin yıl boyunca birçok okul ve öğrenciye ev sahipliği yapması planlanıyor.