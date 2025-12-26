Habertürk
        Ordu Haberleri

        Ordu'da İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi açıldı

        Ordu Büyükşehir Belediyesince, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 16:29 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:29
        Ordu'da İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi açıldı
        Ordu Büyükşehir Belediyesince, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin açılışı yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesi Ihlamur Park'ta kurulan merkezde ilk eğitimin Ulubey Şehit Erkut Tufan İlkokulu öğrencilerine verildiği belirtildi.

        Öğrencilerin, okullarında topladıkları atık pilleri teslim ederek eğitim programına katılım sağladıkları ifade edildi.

        Eğitim kapsamında çocuklara sıfır atık bilinci kazandırmaya yönelik sunumlar yapıldığı, Yason Burnu'nun modellendiği sanal gerçeklik teknolojisiyle hazırlanan çevre ve geri dönüşüm toplama oyunu ile interaktif bir deneyim yaşatıldığı vurgulandı.

        Eğitim sonunda programa katılan öğrencilere "çevre müfettişi" rozetleri takıldığı ve çeşitli hediyeler verildiği kaydedildi.

        İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin yıl boyunca birçok okul ve öğrenciye ev sahipliği yapması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

