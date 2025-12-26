Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 12:27 Güncelleme: 26.12.2025 - 12:27
        Ordu'da nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 23 Aralık'ta "resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

        Şüphelilere yönelik başlatılan teknik ve fiziki takip neticesinde, yurt içinden temin edilen ağır hasarlı ve kullanılamaz hale gelen araçlara ait şasi numaralarının gümrük kaçağı araçlara özel yöntemlerle "change" yapılarak kullanıldığı tespit edildi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi, diğerleri serbest bırakıldı.

        Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i hakkında da adli kontrol kararı uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

