Ordu'da nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Şüphelilere yönelik başlatılan teknik ve fiziki takip neticesinde, yurt içinden temin edilen ağır hasarlı ve kullanılamaz hale gelen araçlara ait şasi numaralarının gümrük kaçağı araçlara özel yöntemlerle "change" yapılarak kullanıldığı tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 23 Aralık'ta "resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

