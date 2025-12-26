Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da kayak merkezinde telesiyejde kurtarma tatbikatı yapıldı

        Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'nde telesiyejde kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 13:15 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:15
        Ordu'da kayak merkezinde telesiyejde kurtarma tatbikatı yapıldı
        Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'nde telesiyejde kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 650 dönümde kurulu kayak merkezinde düzenlenen tatbikata, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, ORBEL AŞ, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma arama kurtarma ekipleri katıldı.

        Senaryo gereği, 25 metre yükseklikteki 2 telesiyej kabininde mahsur kalan 4 kişi, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kayak sezonunda olası acil durumlara karşı ekiplerin müdahale kabiliyetini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yapılan tatbikat, dronla da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

