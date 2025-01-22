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        Şehidin adı büyüdüğü mahalledeki parkta yaşatılacak

        Ordulu şehit Kerim Örtücü'nün adı büyüdüğü mahallede bulunan parka verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:29 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:36
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        Şehidin adı büyüdüğü mahalledeki parkta yaşatılacak
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        Ordulu şehit Kerim Örtücü'nün adı büyüdüğü mahallede bulunan parka verildi.

        Ünye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Gürecülü Mahallesinde büyüyen Jandarma Uzman Çavuş Kerim Örtücü'nün, Hakkari'de 2016 yılında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olduğu hatırlatıldı.

        Açıklamada, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın talimatıyla şehidin adının büyüdüğü mahallede bulunan parka verildiği, park içerisinde halı saha, basketbol sahası, fitness alanı ve çocuk parkının bulunduğu kaydedildi.

        Çevre düzenlemesi devam eden parka oğlunun adının verilmesinin kendisini mutlu ettiğini belirten şehidin babası Ahmet Örtücü ise "Acımızın tarifi imkansız ancak şehitlerimizin adının yaşatılması bir nebze olsun acımızı hafifletiyor. Şehidimizin adının parka verilmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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