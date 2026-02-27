Ordu'da İkizce-Çaybaşı bağlantı yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Ordu'da İkizce-Çaybaşı bağlantı yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. İlçede etkisini sürdüren yağış dolayısıyla Kocaman Mahallesi Çaybaşı Caddesi'nde heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından İkizce-Çaybaşı bağlantı yolu ulaşıma kapandı. Belediye ve karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Sürücüler ise alternatif yollara yönlendiriliyor.

