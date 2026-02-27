Canlı
        Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - İçli tava

        EYÜP ELEVLİ - Karadeniz'de zengin mutfak kültürüne sahip Ordu'nun geleneksel yemeklerinden içli tava, yöre sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarafından da beğeniyle tüketiliyor.

        Giriş: 27.02.2026 - 11:08
        MEMLEKET SOFRASI - İçli tava

        EYÜP ELEVLİ - Karadeniz'de zengin mutfak kültürüne sahip Ordu'nun geleneksel yemeklerinden içli tava, yöre sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarafından da beğeniyle tüketiliyor.


        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Ordu'nun coğrafi işaret tescilli lezzeti içli tavanın yapımı anlatıldı.

        Genellikle kış aylarında yapılan, farklı baharatlarla lezzetlendirilen pilavın hamsi ile buluşmasıyla hazırlanan içli tava, doyurucu ve besleyici özelliğiyle ön plana çıkıyor.

        Kente gelen ziyaretçilerin "Ordu'da ne yenir" sorusuna verilen ilk cevaplar arasında yer alan içli tava, 2023'te Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

        İçli tava tarifini AA muhabirine anlatan aşçı Ayşegül Toksoy, kentte hamsiden yapılan yemekler arasında en önemlisinin içli tava olduğunu söyledi.

        Yemek için hamsinin taze ve büyük olmasının önem taşıdığını dile getiren Toksoy, "Karadeniz'in diğer şehirlerinde de yapılıyor ama Ordu'da daha çok yapılan bir yemek. Tescillenmesi onu çok daha değerli kılıyor." ifadelerini kullandı.

        Malzemeler (4 kişilik)

        • 1,5 kilogram hamsi
        • 1 çay bardağı sıvı yağ
        • 2 su bardağı pirinç
        • 2 orta boy soğan
        • 1 çay kaşığı pul biber
        • 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
        • 2 tatlı kaşığı tuz
        • 2 yemek kaşığı kuş üzümü
        • 1 tatlı kaşığı şeker
        • 1 su bardağı su
        • Mısır unu
        • 1 demet maydanoz
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 2 yemek kaşığı nane

        Yapılışı

        1. Pilav için sıvı yağda soğan, pul biber ve dolmalık fıstık kavrulur.
        2. Önceden ıslatılan ve suyu süzdürülen baldo pirinç eklenir.
        3. Karışıma tuz, kuş üzümü ve şeker eklenir.
        4. Demlenmesi için kaynar su ilave edilir.
        5. Demlenen pilava maydanoz, nane ve karabiber konulur.
        6. Yıkandıktan sonra tuz eklenen hamsinin kılçığı çıkarılır.
        7. Hamsi önce mısır ununa bulanır ve tavaya dizilir.
        8. Pilav hamsinin üzerine eklenir.
        9. Tavanın kenarındaki hamsi ile pilavın üzeri kapatılır.
        10. Pilavın açık kalan orta kısmı hamsi ile örtülür.
        11. Ocakta tavanın iki tarafı pişirilir.
        12. Maydanoz ve limon eklenerek servis edilir.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

