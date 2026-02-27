Ordu'da ahırda çıkan yangında 25 büyükbaş hayvan telef oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde ahırda çıkan yangında 25 büyükbaş hayvan telef oldu. Çatalpınar Mahallesi'nde Ali Dalgıç'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki ahıra sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında, ahırdaki 25 büyükbaş hayvan telef oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.