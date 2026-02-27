Canlı
        Ordu Haberleri

        Ordu'da ahırda çıkan yangında 25 büyükbaş hayvan telef oldu

        Ordu'nun Ünye ilçesinde ahırda çıkan yangında 25 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:13
        Ordu'da ahırda çıkan yangında 25 büyükbaş hayvan telef oldu

        Ordu'nun Ünye ilçesinde ahırda çıkan yangında 25 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Çatalpınar Mahallesi'nde Ali Dalgıç'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki ahıra sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında, ahırdaki 25 büyükbaş hayvan telef oldu.

