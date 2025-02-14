TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Eker'den Ordu Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Tarım sektörünün geleceğini şekillendirecek yeni stratejiler üzerine fikir alışverişinde bulunan Güler ve Eker'in, kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarını da ele aldığı vurgulandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Güler'in ziyarette bölge üreticilerinin gelir düzeyini artırmayı, verimliliği yükseltmeyi ve kırsal kalkınmayı desteklemeyi hedefleyen çalışmaları heyet üyelerine anlattığı belirtildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker ile beraberindeki heyeti ağırladı.

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