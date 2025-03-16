Karadeniz'de avlanan fener balığının kilogramı 500 liradan satışa sunuldu

Balığın kilogramını 500 liradan satışa sunduğunu belirten Çakır, balığı bütün olarak almak isteyene 3 bin 250 liradan satacağını kaydetti.

Balıkçı Özay Çakır, AA muhabirine, yaklaşık 6,5 kilogram olan balık türünün genellikle Akdeniz ve Ege'de avlandığını, Karadeniz'de nadir görüldüğünü söyledi.

Kentte tekneleriyle avlanan balıkçılar tarafından yakalanan fener balığı, Perşembe ilçesindeki bir balıkçı tarafından kilogramı 500 liradan satışa çıkarıldı.

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