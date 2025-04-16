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        Ordu'da Turizm Haftası etkinlikleri başladı

        Ordu'da Turizm Haftası etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:49 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:08
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        Ordu'da Turizm Haftası etkinlikleri başladı
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        Ordu'da Turizm Haftası etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı.

        Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi'nde başlayan yürüyüşe Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Kent orkestrası eşliğinde yapılan yürüyüş, Ceren Özdemir Meydanı'nda tamamlandı. Etkinlikte, halk oyunları ekipleri de gösterilerini sundu.

        Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'da "3 ay değil, 12 ay Ordu" ve "Ordu'yu dört mevsim yaşayın" sloganlarının altını dolduracak şekilde yatırımlar yaptıklarını söyledi.

        Bu kapsamda çeşitli çalışmaların olduğunu dile getiren Güler, "Bugün de turizm haftasını kutluyoruz. Ordu bir turizm cenneti. Dağ kızağı, yaylaları, şelaleleri, doğal güzellikleri ve deniziyle harikulade bir ortam. Artık Ordu hem tatil hem kültür, turizm destinasyonu olarak çok önemli bir yer. Onun için şimdi gastronomiye de ağırlık veriyoruz. Bunun için de dört dörtlük bir turizm haftası kutluyoruz." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Toparlak ise program çerçevesinde düzenlenen yürüyüşün ilgi gördüğünü ifade etti.

        Ordu'yu turizm anlamında bir adım daha öne çıkartmayı hedeflediklerini vurgulayan Toparlak, "Her geçen gün turist sayısının arttığını görüyoruz. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek, Ordu'yu bir turizm merkezi, turizm destinasyonu olarak görmek istiyoruz. Bununla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

        Toparlar, kentin kendine has güzellikleri olduğuna işaret ederek, "Ordu doğal güzellikleriyle başta Ulugöl, Boztepe, Ünye Kalesi gibi önemli destinasyonlara ev sahipliği yapmakta. Bu güzellikleri de dünya ile paylaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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