Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da Turizm Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi

        Ordu'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kutlama programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 17:04 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da Turizm Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kutlama programı gerçekleştirildi.

        Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde organize edilen program, kadın girişimcilerin hazırladığı el sanatları ve yöresel ürünler sergisinin açılışıyla başladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı konuşmada, Ordu'nun güzelleşmesi ve kalkınması için uğraştıklarını söyledi.

        Güler, Ordu'nun görülmeye değer doğal güzellikleri olduğunu, turistin devamlı olarak kalmasını sağlayacakları çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise Ordu'nun doğal güzellikleri, bitki örtüsü, mavi ve yeşilin kucaklaştığı kıyıları ile tarihin yanı sıra kültür ve doğa turizminde de iddialı bir şehir olduğunu belirtti.

        Toparlak, kentte turizmin çeşitliliğini çoğaltarak özellikle kültür, gastronomi, inanç, kruvaziyer, kış, doğa, deniz ve sağlık turizminde bir atılımı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

        Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Genç de "Turizmde Kültürel Miras Alışverişi ve Sürdürülebilirliğinin Önemi" konulu sunum yaptı.

        Kentin turizmine katkı sunanlara teşekkür belgesi verilen programda, Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oratoryo ve halk oyunları gösterisi sundu.

        Programa, Vali Muammer Erol, bazı daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Hektor da bunu isterdi!
        Hektor da bunu isterdi!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi

        Benzer Haberler

        Ordu'da sis bulutu güzel manzara oluşturdu
        Ordu'da sis bulutu güzel manzara oluşturdu
        CHP'li Zeybek: Sandık milletin önüne gelene kadar meydanlardan geri durmaya...
        CHP'li Zeybek: Sandık milletin önüne gelene kadar meydanlardan geri durmaya...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek Ordu'da konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek Ordu'da konuştu:
        Ordu'da Turizm Haftası etkinlikleri başladı
        Ordu'da Turizm Haftası etkinlikleri başladı
        Ordu'dan Kars'a kaz satışı yapıldı
        Ordu'dan Kars'a kaz satışı yapıldı
        Ordu'daki Ohtamış Şelalesi karların erimesiyle canlandı
        Ordu'daki Ohtamış Şelalesi karların erimesiyle canlandı