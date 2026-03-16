        Ordu'da Ramazan Bayramı'nda kokarca zararlısıyla mücadele çağrısı

        Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Ramazan Bayramı için kente gelecek vatandaşların kokarca ile mücadele için kışlaklarını ilaçlatmaları tavsiyesinde bulunarak, ilaçlanmayan alanlarda havaların ısınmasıyla kokarcaların yeniden üreyebileceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Ay, Perşembe ilçesine bağlı Çerli Mahallesi'nde kokarca zararlısına karşı yürütülen mücadele çalışmalarını takip etti.

        Kahverengi kokarcanın istilacı bir böcek türü olduğunu belirten Ay, zararlının fındık başta olmak üzere birçok ürüne zarar verdiğini hatırlattı.

        Ay, il genelinde yürütülen mücadelenin Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün prensipleri çerçevesinde sürdürüldüğünün altını çizdi.

        Kokarca ile mekanik, biyoteknik, biyolojik ve kimyasal mücadele verildiğinin bilgisini veren Ay, şu anda kışlak mücadelesi döneminde olduklarını, çalışmaların bu yönde devam ettiğini aktardı.

        Ay, kışlaklarda Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ilaçlarla mücadele yapıldığını dile getirerek, "Kışlak mücadelesi hem etkili hem de sonuca odaklı bir mücadele oluyor. 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla kent genelinde kışlak mücadelesine başladık. Bu çalışma 15 Nisan'a kadar devam edecek. Hedefimiz belirlenen tüm kışlakları ilaçlamak." dedi.

        - "Yaklaşık 190 bin kışlağın ilaçlanması tamamlandı"

        Ay, 2023 ve 2024 yıllarından itibaren 570 bin civarında kışlak ilaçlaması yapıldığı bilgisini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "15 Kasım 2025'te başlayan bu dönem kışlak ilaçlanması kapsamında ise 330 bin civarında kışlağın ilaçlanmasını hedefliyoruz. 15 Kasım'dan bu zamana kadar yaklaşık 190 bin kışlağın ilaçlanması tamamlandı. Bir seferde 200 yumurta bırakıyor. Çok hızlı bir şekilde üremesi oluyor. Mücadelede eğer bir kesinti olmazsa kokarca zararlısına karşı başarı elde etmiş oluyoruz. Kokarcanın popülasyonun azalması tamamen bizim mücadelemize bağlı."

        Ramazan Bayramı için Ordu'ya gelecek çiftçilere ilaçlama konusunda çağrıda bulunan Ay, "Vatandaşlarımızın bayram tatiline geldiklerinde kışlak mücadelesine katılmalarını bekliyoruz. Çünkü ilaçlanmamış kışlakta bulunan kokarcalar havaların ısınmasıyla sahaya çıkacak ve üreyecekler. Özellikle gurbetçilerimizin bu süreci iyi değerlendirerek kışlaklarını ilaçlatmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Fındığı kokarcaya yedirmeyelim"

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise bölgede kokarca zararlısına karşı çok büyük bir mücadele yürütüldüğünü belirtti.

        Soydan, kışlak mücadelesinin önemine değinerek, "Bu mücadeleye devam etmemiz lazım. Eğer devam edilmezse baharda yeniden kokarca popülasyonu artabilir. Topyekun bu mücadeleye önem vermemiz gerekiyor. Aksi durumda geçmişte olduğu gibi fındığımızı satmakta zorlanabiliriz." dedi.

        Ramazan Bayramı için memleketlerine dönen gurbetçilerin kokarca mücadelesine destek vermesini isteyen Soydan, "Vatandaşlarımızdan beklentimiz hem bayramlarını yapsınlar hem de kışlak ilaçlamalarını yapsınlar. Bunu başarmak zorundayız. Çünkü fındık bizim her şeyimiz. Fındığı kokarcaya yedirmeyelim." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

