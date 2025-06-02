Ordu'da yılda 100 milyon yumurta hedefi

Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, kentte yıllık yumurta üretimi hedeflerini iki yıl içerisinde 100 milyona ulaştırmak istediklerini belirtti.

Sezgi, AA muhabirine, son yıllarda şehirde yumurta üretiminin artış gösterdiğini belirterek, sektörün çok iyi durumda olduğunu ve bu durum karşısında memnun olduklarını söyledi.

Daha önce üretimde ve pazarlamada yaşanan sorunların çözümlendiğini dile getiren Sezgin, pazarlama noktasında hiçbir üreticinin sıkıntı yaşamadığını aktardı.

Sezgi, bundan sonraki süreçte ise bu ivmenin daha artarak devam edeceğine inandıklarına değinerek, "Ordu için yumurta sektörünün çok iyi şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz." dedi.

Kentte yıllık yumurta üretiminin artırılmasını hedeflediklerine işaret eden Sezgi, "Ordu'da yumurta üretimimiz yaklaşık 45 milyona ulaşmış durumda. Geçtiğimiz yıllarda bu rakam çok düşük kalmıştı. Son yıllarda özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyemizin verdiği desteklerle hem üretimimiz arttı hem de işletmelerin konforu arttı." diye konuştu.