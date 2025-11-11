Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da "Arı Kolonilerinin Hastalıklarla Mücadele ve Tedavisi Projesi" tanıtıldı

        Ordu'da, "DOKAP İllerinde Arı Kolonilerinin Hastalıklarla Mücadele ve Tedavisi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 17:57 Güncelleme: 11.11.2025 - 17:57
        Ordu'da "Arı Kolonilerinin Hastalıklarla Mücadele ve Tedavisi Projesi" tanıtıldı
        Ordu'da, "DOKAP İllerinde Arı Kolonilerinin Hastalıklarla Mücadele ve Tedavisi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, Enstitü Konferans Salonundaki programda, projenin arıcılığa katkısı bakımından büyük önem taşıdığını söyledi.

        Cınbırtoğlu, bazı enfeksiyonların teşhisi ve tespitinin projenin genel amacı olduğunu belirterek, "Başta bu proje ile hem arıcılar hastalıklar konusunda desteklenecek hem de arıcılık konusunda çalışan enstitümüz Arı Sağlığı ve Moleküler laboratuvarlarının altyapısı tamamlanmış ve güçlendirilmiş olacak." dedi.

        Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ise Karadeniz balının Türkiye'deki önemine işaret ederek, Ordu'da hem tarım hem de arıcılık üzerinden yapılan projelere destekte bulunduklarını vurguladı.

        Proje kapsamında temin edilen ekipmanların arıcılara teslim edildiği programda, projenin uygulama aşamalarının yürütüleceği laboratuvar ve çalışma alanları incelendi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne sunulan, DOKAP tarafından desteklenen, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen projenin tanıtım programına, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ve arıcılar katıldı.

