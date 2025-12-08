Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden çift toprağa verildi

Fatsa ilçesi Konakbaşı Mahallesi'nde dün, E.K. yönetimindeki 52 AEL 363 plakalı otomobil ile Mustafa Akkuş'un kullandığı üç tekerlekli motosiklet çarpışmıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan eşi Fatma Akkuş hayatını kaybetmişti.

Cenazeye, Akkuş çiftinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Özay da katıldı.

