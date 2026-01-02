Habertürk
        Ordu Haberleri

        Ordu'da evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 19:38 Güncelleme: 02.01.2026 - 19:44
        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Çınarlık Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden daire sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında, dairenin bir odası tamamen kullanılamaz hale geldi.

        Bu arada binanın diğer katlarındaki bazı vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

