Ordu'da evde çıkan yangında maddi hasar oluştu
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Çınarlık Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden daire sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında, dairenin bir odası tamamen kullanılamaz hale geldi.
Bu arada binanın diğer katlarındaki bazı vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.
