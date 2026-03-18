Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ordu'da partisinin ilçe başkanlığı açılışını yaptı

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun Ünye ilçesinde parti binasının açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 20:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ordu'da partisinin ilçe başkanlığı açılışını yaptı

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun Ünye ilçesinde parti binasının açılışına katıldı.

        Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, soğuk havaya rağmen kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

        Çocukluğunun ve gençliğinin bir bölümünün Ünye'de geçtiğini ifade eden Dervişoğlu, "Allah şahit bende sizin başınızı yere eğdirmeyeceğim. Haksızlığa karşı, hukuksuzluğa karşı, adaletsizliğe karşı her zaman adaletin, hukukun, eşitliğin ve Cumhuriyetin yanında olmaya devam edeceğim." dedi.

        Dervişoğlu, gündemlerinde Türkiye'nin gerçeklerini konuşmak olduğunu belirterek, "Siyasette spekülasyon tabi ki istifade edilebilir argümandır. Ama siyasetçi vatandaşların sorunlarını konuşmak gibi bir mecburiyet içerisinde hissetmelidir kendisini." ifadelerini kullandı.

        Konuşmasının ardından Ünye İlçe Binasının açılış kurdelesini kesen Dervişoğlu, daha sonra Altınordu ilçesinde partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
