Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde yolda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü. Bayramca Mahallesi'nde yürüyen Fatih T'ye (36), kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatih T, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.