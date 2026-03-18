Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.



Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 51 gram kokain, 117 gram sentetik uyuşturucu ve 14 uyuşturucu hap ele geçirdi.



Gözaltına alınan T.A, E.D, O.K.T. ve B.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden O.K.T. ve B.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.A. ile E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







