Ordu'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 17.03.2026 - 15:54
Çınarlık Mahallesi'ndeki bir apartmanda A.K'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine, polis ve Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Hasar meydana gelen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
