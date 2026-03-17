Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik ilçedeki bir eve operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, aramada 147 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan B.H.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.