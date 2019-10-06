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Ordu'da 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı

İHA

Ordu'da NisanEylül ayları arasında meydana gelen 6 otoda hırsızlık olayının failleri jandarmanın sıkı çalışması sonucu yakalandı.

Ordu'da 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı

Ordu'da NisanEylül ayları arasında meydana gelen 6 otoda hırsızlık olayının failleri jandarmanın sıkı çalışması sonucu yakalandı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 29 Nisan29 Eylül tarihleri arasında meydana gelen Fatsa’da 3, Çatalpınar’da 1, Kabataş’ta 1 ve Kumru’da 1 olay olmak üzere toplam 6 faili meçhul otodan hırsızlık olayına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Ş.T., E.A. ve A.S. isimli 3 zanlı, 4 Ekim'de Çamaş ilçesinde hırsızlıkta kullandıkları araç ve malzemeler ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahısların bağlantılı oldukları suça konu malzemeleri satın alan 9 şahıs da yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişin sağlanması maksadıyla faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik faaliyetlere aralıksız devam edileceği vurgulandı.

ORDU

06 Ekim 2019 Pazar

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