Hilmi Güler’den Melet’e özel ilgi

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Melet Irmağı üzerindeki köprüye alternatif olarak inşa edilen ikinci köprüde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çalışmaların ay sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle Melet Irmağı üzerine inşa edilen, 236 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki alternatif köprünün çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları devam eden köprünün bir yandan inşaatı bir yanda da çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor. Bölgenin trafik yükünü hafifletecek olan köprünün ay sonu hizmete açılması planlanıyor.



Tekneler Melet Irmağı’na girecek

Melet Irmağı üzerine inşa edilen köprünün ay sonuna kadar açılması için çalışmaların gecegündüz devam ettiğini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Köprü inşaatı planlanan şekli ile hız kesmeden ilerliyor. Bu köprü tamamlandığında sadece ilimizin değil, bölgemizin de sayılı köprülerinden bir tanesi olacak. İlimizin trafik yükünü hafifletecek olan köprü, bizim dönemimizde hayata geçirdiğimiz ilk eserlerimizden birisi olacak. Ekiplerimiz şu anda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Burada sadece köprü çalışması değil, aynı zamanda çevre düzenlemesi de yapılıyor. Çevre düzenlemesiyle birlikte Melet Irmağı’nın su seviyesini yükselterek teknelerin buraya girmesi sağlanacak. Kısa süre içinde yapılacak proje ile Melet’in eski görüntüsü değişecek. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ORDU 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:08

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