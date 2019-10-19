Ordu’da bu yıl 7 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, kasım ayının ilk haftasında başlayacak olan kivi hasadından bu yıl 7 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Yalova’dan sonra ikinci sırada bulunan Ordu’da geçen yıl 7 bin 500 ton kivi üretimi gerçekleştiğini, bu yıl ise 7 bin ton rekolte beklediklerini kaydeden Uzunlar, “Ülke genelinde 21 ilde yılda ortalama 40 bin ton kivi üretiliyor. Ülkemiz kivi üretiminde Yalova ilk sıradadır. Ordu ve Rize illeri de yıllara göre değişiklik gösteren ürün miktarları ile sürekli ilk üç arasındadır. Ordu’da bugün itibarıyla 3 bin dekar alanda üretim yapılıyor. Ordu’nun 15 ilçesinde kivi üretimi yapılsa da ağırlıklı olarak Altınordu, Gülyalı, Perşembe, Ulubey, Fatsa, Ünye, İkizce ve Kabadüz ilçelerinde yoğunluk kazanmaktadır” dedi.

Ordu’da fındıktan sonra en çok katma değer üreten, üreticisine kazandıran ürünlerin başında kivi geldiğini ifade eden Uzunlar, Kasım ayının ilk haftasında hasadın başlayacağını belirtti. Hasat öncesi kivi üreticilerine seslenen Uzunlar, “Erken hasat yapmayalım. Erken hasat meyvenin depo ömrünü kısaltır” uyarısında bulundu.

ORDU 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:12

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