ODÜ Rektörü: ”ODÜ’yü marka yapacağız” ODÜ Rektörü Ali Akdoğan: “Üniversitemizin hem kendi içinde hem şehrimizde hem ülkemizde hem de dünyada marka üniversite olabilmesi için bütün şevkimizi bütün enerjimizi ortaya koyacağız”

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, “Üniversitemizin hem kendi içinde hem şehrimizde hem ülkemizde hem de dünyada marka üniversite olabilmesi için bütün şevkimizi bütün enerjimizi ortaya koyacağız” dedi.

ODÜ Rektörü Akdoğan, Fatsa ve Ünye yerleşkelerini ziyaret ederek akademik ve idari personel ile öğrencilerle bir araya geldi.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Yerleşkesi’nin mevcut durumu ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü ziyarette Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümüne ait laboratuvarlarda incelemelerde bulunan Rektör Akdoğan, Fatsa Meslek Yüksekokulunun gemi makineleri simülatörü, köprü üstü simülatörü, soğutma iklimlendirme laboratuvarı, haberleşme laboratuvarı, motorlu araçlar laboratuvarı, moda tasarımı atölyesi ve dersliklerinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Tokur ve Fatsa MYO Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Çiftçi’den bilgi adı.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Ünye Meslek Yüksekokuluna yapmış olduğu ziyarette Rektör Akdoğan, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürol Özcüre ve Ünye MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdem Kaya’dan gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alarak eğitim birimlerinin laboratuvar, derslik ve yemekhanelerinde incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirdiği ziyarette akademik ve idari personel ile bir araya gelen Rektör Akdoğan, “Üniversitemizde birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi geliştiren huzuru, barışı sağlayan, hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir tutum içerisinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Göreve geldiğimiz günden beri akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin mutluluğu için elimizden geleni yapma gayreti içerisindeyiz. Üniversitemizin hem kendi içinde hem şehrimizde hem ülkemizde hem de dünyada marka üniversite olabilmesi için bütün şevkimizi bütün enerjimizi ortaya koyacağız. Bunu yaparken de adaletten, liyakatten, ahlaktan, etik değerlerden ödün vermeyeceğiz. Bu bağlamda devletimizin ve milletimizin bütün haklarını koruyacağımız gibi akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin de dertlerini çözebilmek için elimizden geleni yapacağız. Üniversitemizi daha ileri seviyelere taşıma yolunda önceliğimiz kalite ve nitelik olacaktır” diye konuştu.

ORDU 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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