Fatsa’da ÖNEM Projesi toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fatsa’da ÖNEM Projesi toplantısı

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele(ÖNEM) Projesi kapsamında Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran başkanlığında toplantı gerçekleşti.

Fatsa’da ÖNEM Projesi toplantısı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele(ÖNEM) Projesi kapsamında Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran başkanlığında toplantı gerçekleşti.
Fatsa Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda ÖNEM Projesi kapsamında yapılması gereken konular ele alındı. Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi ile ilgili toplantıya katılan kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu başkanlarına bilgiler aktardı. Atinkaya toplantıda yaptığı açıklamada, “İlçemizde toplamda 22 ilkokul, 23 ortaokul ve 14 lise bulunmaktadır. Bu okullarımızda, toplamda 23 bin civarında öğrenci okumaktadır. Bu öğrenciler arasından 1975 çocuğumuz risk grubunda yer almaktadır. 2019 2020 eğitimöğretim yılında okullarımıza yeni kayıt olan veya nakil yoluyla gelen öğrenciler arasından önem çocuklarını belirleyerek, bu çocuklarımız için yeni hamiler belirlenecektir. Ayrıca geçen yıl eşleştirmesini yaptığımız hami ve öğrencilerinin bu yıl da çalışmalarına devam etmeleri sağlanacaktır. Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri arasında bir protokol imzalanarak, 12 ay boyunca önem öğrencilerinin spor kompleksinde ağırlanması sağlanacaktır. ÖNEM öğrenci sayıları toplamda ilçemizde bin 975 kişidir” dedi.
Toplantı katılımcıların proje ile ilgili görüş alışverişi ile son buldu.

ORDU

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıkılan balkonun altında kalan şahıs kurtarılamadı
YEREL HABERLER Yıkılan balkonun altında kalan şahıs kurtarılamadı
Başkan Kibar: “2020 Fatsa’da yatırım yılı olacak”
YEREL HABERLER Başkan Kibar: “2020 Fatsa’da yatırım yılı olacak”
Ordu’da, Başkan Güler faturayı kesti Altınordu ve Ünye'de hayvan barınaklarında köpeklerin aç ve perişan hallerinin sosyal medyaya ve ulusal basına yansımasının ardından soruşturma başlatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Genel Sekreter Yardımcısı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı ve Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürünü görevden aldı
YEREL HABERLER Ordu’da, Başkan Güler faturayı kesti Altınordu ve ...
Aynı dalda hem meyve hem çiçek
YEREL HABERLER Aynı dalda hem meyve hem çiçek
Hafta sonundaki düğünü için yola çıkan uzman çavuş, kazada öldü
YEREL HABERLER Hafta sonundaki düğünü için yola çıkan uzman çavuş, ...
Düğünü için memleketine gelen uzman çavuş kazada öldü
YEREL HABERLER Düğünü için memleketine gelen uzman çavuş kazada öldü
5 gün yoğun bakımda kaldı, 'seyahat edebilir' onayına rağmen otobüse alınmadı Yaşanan olaydan üzüntü duyan yaşlı kadının tek isteği ise Çorlu'daki kızının yanına gidebilmek
YEREL HABERLER 5 gün yoğun bakımda kaldı, 'seyahat edebilir' onayına ...
Ordulu dağcılar hız kesmiyor
YEREL HABERLER Ordulu dağcılar hız kesmiyor
Ordu'da balkon çöktü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ordu'da balkon çöktü: 1 yaralı
Ünye Devlet Hastanesinde akupunktur polikliniği açıldı
YEREL HABERLER Ünye Devlet Hastanesinde akupunktur polikliniği ...
Ordu’da bir haftada 82 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Ordu’da bir haftada 82 araç trafikten men edildi
Ordu’da 62 kişiye kabahat cezası
YEREL HABERLER Ordu’da 62 kişiye kabahat cezası
Ordu’da balkon çöktü: 1 ağır yaralı Evine ait balkonda çalıştığı esnada yıkılan betonlarına arasında kalan bir kişi, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ordu’da balkon çöktü: 1 ağır yaralı Evine ait ...
ODÜ Rektörü: ”ODÜ’yü marka yapacağız” ODÜ Rektörü Ali Akdoğan: “Üniversitemizin hem kendi içinde hem şehrimizde hem ülkemizde hem de dünyada marka üniversite olabilmesi için bütün şevkimizi bütün enerjimizi ortaya koyacağız”
YEREL HABERLER ODÜ Rektörü: ”ODÜ’yü marka yapacağız” ODÜ Rektörü Ali ...
Fatsa Mezbaha ve Hayvan Pazarı açılışa hazır
YEREL HABERLER Fatsa Mezbaha ve Hayvan Pazarı açılışa hazır
Künk yüklü kamyon şarampole devrildi; sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Künk yüklü kamyon şarampole devrildi; sürücü ağır ...
Ünye’de uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Ünye’de uyuşturucuya geçit yok
Ordu’da kaçak içki üreten yabancı uyruklu aranıyor
YEREL HABERLER Ordu’da kaçak içki üreten yabancı uyruklu aranıyor
Ordu’da uyuşturucu denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucu denetimleri sürüyor
Ordu’da hızlı araç kullanan 44 sürücüye ceza
YEREL HABERLER Ordu’da hızlı araç kullanan 44 sürücüye ceza
Çin, fındık ihracatında Almanya ve İtalya’yı zorluyor KFMİB Başkanı İlyas Edip Sevinç: “2019 yılı Ocak-Ekim döneminde Çin Halk Cumhuriyeti’ne 9 bin 55 ton iç fındık seviyesinde ihracat gerçekleştirildi” “Yakın gelecekte Çin Halk Cumhuriyeti’nin Almanya ve İtalya’nın arkasından 3. sıraya yerleşeceğinin emareleri görülüyor”
YEREL HABERLER Çin, fındık ihracatında Almanya ve İtalya’yı ...
Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Kamyondan üzerine tomruk düşen şoför kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kamyondan üzerine tomruk düşen şoför kurtarılamadı
KOSGEB’den girişimcilere yeni kredi programı
YEREL HABERLER KOSGEB’den girişimcilere yeni kredi programı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X