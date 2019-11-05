Fatsa’da ÖNEM Projesi toplantısı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele(ÖNEM) Projesi kapsamında Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran başkanlığında toplantı gerçekleşti.

Fatsa Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda ÖNEM Projesi kapsamında yapılması gereken konular ele alındı. Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi ile ilgili toplantıya katılan kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu başkanlarına bilgiler aktardı. Atinkaya toplantıda yaptığı açıklamada, “İlçemizde toplamda 22 ilkokul, 23 ortaokul ve 14 lise bulunmaktadır. Bu okullarımızda, toplamda 23 bin civarında öğrenci okumaktadır. Bu öğrenciler arasından 1975 çocuğumuz risk grubunda yer almaktadır. 2019 2020 eğitimöğretim yılında okullarımıza yeni kayıt olan veya nakil yoluyla gelen öğrenciler arasından önem çocuklarını belirleyerek, bu çocuklarımız için yeni hamiler belirlenecektir. Ayrıca geçen yıl eşleştirmesini yaptığımız hami ve öğrencilerinin bu yıl da çalışmalarına devam etmeleri sağlanacaktır. Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri arasında bir protokol imzalanarak, 12 ay boyunca önem öğrencilerinin spor kompleksinde ağırlanması sağlanacaktır. ÖNEM öğrenci sayıları toplamda ilçemizde bin 975 kişidir” dedi.

Toplantı katılımcıların proje ile ilgili görüş alışverişi ile son buldu.

ORDU 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:30

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