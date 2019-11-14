Perşembe’nin geleceği parlak Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan: “İlçemizde birçok zenginliğimiz var. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’den aldığımız ışıkla bu zenginlikleri ortaya çıkaracağız”

Ordu’nun Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, Perşembe ilçesinin çok çok zenginliği olduğunu dile getirerek, “Tüm koşullarımızı Perşembe ilçemiz için zorlayacağız. İlçemizde birçok zenginliğimiz var. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’den aldığımız ışıkla bu zenginlikleri ortaya çıkaracağız” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İlçe ziyaretleri kapsamında Perşembe ilçesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesinin tüm kadrosuyla ilçe ziyaretlerine devam eden Başkan Güler, Perşembe ilçesinin can alıcı bölgelerinde incelemeler yaparak, ilçenin sorunlarını yerinde tespit etti. İncelemeler sonucunda ilçenin kalkınması adına yapılacak olan çalışmalar için yoğun bir seferberlik ilan edildi.



“Perşembe bambaşka bir ilçe olacak”

Perşembe ilçesinde incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Teknik ve donanımlı ekiplerimiz ile birlikte Perşembe ilçemize bir çıkarma yaptık. Burada çok verimli bir çalışma gerçekleştirdik. Perşembe ilçemizin kullanılmayan kaynaklarını yerinde inceleyerek buraların yeniden canlandırılması adına çalışmalarımızı etüt ettik. Kadınlar Plajı’ndan Vona Otele, Kordon Tepesi’nden Aktaş’ına kadar vatandaşların kullanabileceği her alanı değerlendirmeye aldık. Halkımıza güzel sürprizler yaparak çalışmalarımızı uygulamaya koyacağız. Perşembe’nin kalkınması için yoğun bir çalışma sürdüreceğiz. Bundan böyle Perşembe halkı eğlenmeye Altınordu’ya gitmesine gerek kalmayacak. Öyle çalışmalar yapacağız ki herkes Perşembe ilçesine gelecek. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Perşembe bambaşka bir ilçe olacak” diye konuştu.



“Tüm koşullarımızı zorlayacağız”

Perşembe ilçesinin tüm zenginliklerinin ortaya çıkarılacağını ifade eden Perşembe Belediye Başkanımız Mustafa Sayım Tandoğan, “Gece gündüz ilçemiz için çalışıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’den aldığımız ışıkla planlamalarımızı yapıyoruz. Tüm koşullarımızı Perşembe ilçemiz için zorlayacağız. İlçemizde birçok zenginliğimiz var. Bu zenginlikleri ortaya çıkaracağız. Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağınız katkılardan dolayı sizlere şimdiden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ORDU 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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