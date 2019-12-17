Japon gezgin Türkiye'de Müslüman oldu

Dünya gezisine çıkan ve Türkiye’deki son durağı Ordu olan Japon Norihiro Murata, belediye başkan yardımcısının yardımıyla Kelimei Şehadet getirdi. Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise izleyenler tarafından çok beğenildi.

Japonya’dan dünyayı dolaşmak için yola çıkan 27 yaşındaki gezgin Norihiro Murata, Türkiye’de farklı illeri dolaştıktan sonra Ordu’ya ulaştı. Kumru Belediye Başkan Yarımcısı Yusuf Arıncı ile tanışan Japon Norihiro Murata, Arıncı’nın misafiri oldu. Örnek bir tavır sergileyerek Japon misafirine Türk misafirperverliğini anlatan ve evinde Türk yemeklerini tattıran Başkan Yarımcısı Arıncı, misafirinin Ordu’yu çok sevdiğini söyledi. Başkan Yardımcısı Arıncı’nın oğlu Enes Faruk, misafire Ordu’nun tarihi ve turistik yerlerini gezmesinde eşlik etti.



Japon gezgin, Kelimei Şehadet getirdi

Dünya turuna çıkan gezgini 4 gündür evinde misafir eden Başkan Yardımcısı Arıncı, Japon misafirine Müslüman olmanın anahtarı olan ‘Kelimei Şehadet’den, İslamiyet’ten, dinde zorlama olmadığından ve Müslümanlıktan bahsetti. Kelimei Şehadet getiren Başkan Yardımcısı Arıncı’ya, Japon gezgin Norihiro Murata da kendi isteği ile eşlik ederek söylenenleri tekrarladı.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise izleyenler tarafından çok beğenildi.

ORDU 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

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