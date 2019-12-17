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Kamyonetin altına giren motosikletten yaralı kurtuldu

İHA

Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin altına giren motosikletli yaralandı.

Kamyonetin altına giren motosikletten yaralı kurtuldu

Ordu’nun Kumru ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin altına giren motosikletli yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Fatsa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Ö. idaresindeki motosiklet ile Erkan K. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürüklenen motosiklet, sürücüsü ile birlikte kamyonetin altında sürüklendi. Çevredekilerin de yardımıyla motosiklet ve sürücüsü çıkartılırken, yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Kumru Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 14:48
  • AKŞAM 17:08
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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