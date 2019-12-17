Kamyonetin altına giren motosikletten yaralı kurtuldu

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Ordu’nun Kumru ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin altına giren motosikletli yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Fatsa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Ö. idaresindeki motosiklet ile Erkan K. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürüklenen motosiklet, sürücüsü ile birlikte kamyonetin altında sürüklendi. Çevredekilerin de yardımıyla motosiklet ve sürücüsü çıkartılırken, yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Kumru Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:08

YATSI 18:35

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