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Ordu’nun Big Sur’ları ABD’nin her yıl 7 milyon turist ağırlayan Kaliforniya Eyaletinde Pasifik kıyı ...

İHA

Karadeniz'in İncisi Ordu'da bulunan kayalıklar ile dünyanın en çok turist çeken bölgelerinde bulunan kayalıkları arasındaki benzerlik dikkat çekiyor.

Ordu’nun Big Sur’ları ABD’nin her yıl 7 milyon turist ağırlayan Kaliforniya Eyaletinde Pasifik kıyı şeridinde bulunan Big Sur ve Pfeiffer kayalıklarının tıpkı benzerleri Ordu’da bulunuyor

Karadeniz'in İncisi Ordu'da bulunan kayalıklar ile dünyanın en çok turist çeken bölgelerinde bulunan kayalıkları arasındaki benzerlik dikkat çekiyor.
ABD’nin Kaliforniya Eyaletinde Pasifik kıyı şeridinde bulunan Big Sur ve Pfeiffer kayalıkları her yıl 7 milyon turist ağırlıyor. Ancak aynı kayalıkların tıpkı benzeri ise Ordu’da bulunuyor. Ünye ilçesinin Çamlık turistik alanında bulunan kayalık tıpkı Big Sur’a benzerken, Pfeiffer kayalıklarının bir benzeri ise Hoynat adası kayalıkları gösteriliyor.
Ünye ilçe merkezinde asırlık çam ağaçlarının bulunduğu Çamlık alanının denizle birleştiği noktada bulunan kayalıklar yöre halkı tarafından denize girilecek alan olarak kullanılıyor. Kayalıkların hemen yanında ise İnciraltı adıyla bilinen kumsal bulunuyor.
Pfeiffer kayalıklarını andıran ve Perşembe ilçesinin en önemli tarihi ve turistik özelliklerinden biri olan Hoynat adası ise martı ve karabatak kuşlarının yaşadığı kuş cenneti özelliğini taşıyor. Hoynat adası ayrıca tepeli karabatakların Türkiye‘de tek yuva yaptığı yer olarak tescillendi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu kıyılarının adeta saklı bir hazine olduğuna dikkat çekti. Ordu kıyılarında Yason Burnu, Medreseönü, Bolaman ve Yalıköy kıyıları ile özellikle Timsah kayalıklarının dünyadaki turistik bölgelerdeki eserlerden daha güzel olduğunu belirten Güler, “Big Sur ve Pfeiffer kayalıklarının aynısı, hatta görsel özelliği ile daha güzeli Ordu’da Çamlık ve Hoynat kayalıklarıdır. Bu dönemde Yason Burnu, Medreseönü, Bolaman ve Yalıköy kıyıları ile Çamlık ve Hoynat bölgelerinin turistik cazibesini arttıracak projeler uygulayacağız. Ordu’nun kıyılarının dünyadaki turistik bölgelerden aşağı kalır yanı yok. Tanıtıma ağırlık vererek bu turistik özelliklerimizi dünyaya duyuracağız” dedi.

ORDU

30 Ocak 2020 Perşembe

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