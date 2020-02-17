Ahşap sanatı Ordu’da hayat buluyor

Ordu’da unutulmaya yüz tutmuş el sanatları arasında yer alan ahşap oymacılığı sanatını yaşatmak için Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) Ünye Şubesi tarafından başlatılan ahşap oymacılığı eğitimi tüm hızıyla devam ediyor.

Zanaatkâr Ali Rıza Ateş öncülüğünde verilen 664 saatlik kursa başvuru yapan 22 kursiyer iş güvenliği önlemlerini alarak yüzey oyma, tabii şekil oyma, kaplama ve kakma gibi alanlarda eğitim alıyor.



“Ahşap zanaatı geleceğe aktarılmalı”

Kursiyerlere elde kesme, elde şekillendirme, tabii şekil oyma, yüzey oyma, ahşap kakma, kaplama ile kakma, yüzey kaplama ve onarma, dolgu ve son kat vernikleri konusunda eğitim veren Zanaatkâr Ali Rıza Ateş, “Selçuklu’ya dayanan bu zanaatı gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Bu zanaatta genellikle yöremizin ağacı olan ıhlamuru kullanmaya çalışırken çerçevelerde ise çam, gürgen ve kavak ağacı kullanıyoruz. Öğrencilerimiz kendi hayal güçleri ile çizim, çizim sonrası kesim zımparalama, boya ve vernik işlemlerini yaparak saat ve tablo gibi ürünler ortaya çıkarıyorlar” dedi.



Kursiyerler memnun

ORMEK kurslarından duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler ise “ORMEK tarafından açılan bu kurs sayesinde hem boş vakitlerimizi dolduruyor hem de meslek ediniyoruz. Her yaştan insan, ilgi alanlarına göre ORMEK tarafından açılan kurslara katılabiliyor. Böyle bir kursun ilçemizde eğitim veriyor olması bizim için büyük bir kazanç. Biz hem kendimizi geliştiriyor hem de ürettiklerimizle ev ekonomimize katkıda bulunabiliyoruz. Bizlere olan desteği için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler’e ve ORMEK çalışanlarına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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