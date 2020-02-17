Ordu’da asayişi bozmaya izin yok

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Ordu’da asayişi ve toplum huzurunu bozmaya yönelik davranışlara izin verilmiyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 1016 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 1 şahsa açıktan alkol tüketmek, 6 şahsa dilencilik yapmaktan, 4 şahsa kumar oynamaktan, 8 şahsa sarhoşluktan, 4 şahsa gürültü yapmaktan, 4 şahsa rahatsız etmekten, 2 şahsa kaçak tütün kullanmaktan, 3 şahsa kimlik bildirmemekten, 1 şahsa yasa dışı bahis oynamaktan, 2 şahsa kaçak alkol üretiminden olmak üzere toplam 35 şahsa ceza kesildi.

Bu arada değişik suçlardan aranması olan 53 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 11’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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